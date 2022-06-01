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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanı her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve Türkiye'nin düşmanının Pakistan'ın da düşmanı olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 01.06.2022
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanı her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır

Ankara

Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Pakistan'ın doğal ortak olduğunu dile getiren Şerif, her iki ülkenin de karşılaştığı fırsat ve zorluğun aynı olduğunu belirtti.

Şerif, Pakistan'ın her zaman güçlü bir şekilde KKTC halkının davasını desteklediğini ve meşru isteklerine destek verdiğini ifade etti.

Pakistan'ın, terörle mücadelesinde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Şerif, "Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. (Türkiye'ye yönelik) Bu tehditlerin her zaman da karşısında olduk." ifadesini kullandı.

Şerif, ikili ilişkilere de değinerek "Bizim ortaklığımız, her zaman devam edecektir. Biz on yıllardır birlikte çalıştık. Ortak hedeflerimiz olan barışçıl ve istikrar sahibi Pakistan için çalışmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.


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