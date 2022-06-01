Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Anıtkabir'i ziyaret etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Şerif'e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif eşlik etti.
Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şerif, deftere şunları yazdı:
"Modern Türkiye'nin kurucusu ve 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan büyük Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Onun karizmatik ve ilham verici liderliğinde her şeye göğüs geren Türk milleti, işgalcileri yenerek vatanından kovmuş ve böylece ülkenin bağımsızlığını korumuştur.
Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkler için değil, tüm özgürlük seven insanlar için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hayatı, yenilmez bir ruhun, açıklığın ve amacın gücünün yerini hiçbir şeyin tutamayacağına dair bir derstir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Şerif'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şerif, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Şerif, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.