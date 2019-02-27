programında yaptığı konuşmada, Pakistan jetlerinin Hindistan'daki 6 hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti.

Hindistan'a, saldırıyı birlikte inceleme teklifi sunduklarını belirten Han, "İş birliği yapmak istedik ve hazırdık çünkü biz de geçmişte terörden çok çektik ancak Hindistan'ın tepki göstermesinden korkuyorduk ve bu konuda uyarımızı yaptık." dedi.

Dün Hint uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlalinin ardından karşılık vermek için hasar tespiti yapmayı beklediklerini dile getiren Han, "Hasar tespiti yapmadan cevap verseydik bu sorumsuzluk olurdu. Bu nedenle bekledik. Harekatımızın amacı, buraya gelmeniz durumunda aynı şeyi yapabileceğimizi göstermekti. Buradan sonra aklımızı kullanmalı ve bilgelikle hareket etmeliyiz." diye konuştu.



Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi'ye seslenerek, şunları söyledi:



"Buradan sonra ne yapacağımız asıl problemdir. Hint yönetiminin sağduyulu davranması çok önemli. Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Oradan sonrası Başbakan Modi ve benim elimde değil. Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz."

Pakistan'dan Hindistan'a 'gerilimi düşürme' çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Bakanlığa çağrılan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia ile görüştü.

Görüşmede, Hindistan'ın Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı'nda yaptığı sınır ihlallerini kınayan Faysal, Ahluwalia'ya "gerilimi düşürme" çağrısı yaptı.

Ahluwalia'ya, Hindistan tarafından yapılan sınır ihlallerinin bölge barış ve istikrarını da olumsuz etkilediğinin ve gerilimin düşürülmesi gerektiğinin iletildiğine dikkati çekilen açıklamada, Hindistan'ın 2003'te yapılan ateşkes anlaşmasının kurallarına uymaya davet edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Hindistan'a Birleşmiş Milletler (BM) Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem Grubuna ve BM Güvenlik Konseyinin Keşmir kararları doğrultusunda çalışmalarını yapması konusunda gerekli izinlerin verilmesi talebinin de iletildiği kaydedildi

Pakistan-Hindistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce artmaya başladı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta milis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

İki ülke arasındaki gerginlik bu sabah saatlerinde askeri çatışmaya dönüştü. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları, Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan sivil havacılık otoritesi tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh ve Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.