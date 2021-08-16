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Dünya

Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.08.2021
Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi

İslamabad

Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkent İslamabad'da ilkokullar için "Yeni Milli Eğitim Müfredatı"nın tanıtımında yaptığı açıklamada, köleleştirilmiş zihinlerin büyük şeyler başaramayacağını belirterek, bu zincirlerden kurtulmanın önemli olduğunu vurguladı.

Han, Afganistan’da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti.

Aralarında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani'nin de bulunduğu Afgan politikacılardan oluşan heyet 3 günlük ziyaret kapsamında dün İslamabad'a gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'dan gelen heyet ile yaptığı görüşmede, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulunmuştu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

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