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Dünya

Özbekistan ülke doğal gaz taşıma sisteminin Gazprom'a devredilmeyeceğini bildirdi

Özbekistan Enerji Bakanlığı, Gazprom ile imzalanan "yol haritası" kapsamında, ülkenin doğal gaz taşıma sisteminin Rus şirketine verilmeyeceğini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 25.01.2023
Özbekistan ülke doğal gaz taşıma sisteminin Gazprom'a devredilmeyeceğini bildirdi

Taşkent

Özbekistan Enerji Bakanlığı, Gazprom ile dün imzalanan "yol haritası"na ilişkin açıklama yaptı.

"Yol haritası" uyarınca taraflar arasında oluşturulan çalışma grubunun, Kazakistan ve Özbekistan topraklarından geçen "Orta Asya-Merkez" boru hattı üzerinden doğal gaz transiti için gerekli teknik çalışmaların yapılması konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, çalışma grubunun tüm çalışmaları teknik olarak tamamladıktan sonra doğal gaz teminine ilişkin ana koşulları tartışacağı belirtildi.

Müzakereler ve imzalanan yol haritasının Özbekistan’ın, mevcut gaz taşıma sisteminin mülkiyetini tüm yönetim haklarıyla birlikte tamamen elinde bulundurarak, iç piyasaya gerekli miktarlarda doğal gaz tedarik etmesini amaçladığı aktarılan açıklamada, "Doğal gaz taşıma sisteminin birilerine devri veya egemenliğimize yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değildir." denildi.

Açıklamada, bakanlığın bundan sonra da tüm çalışmalarını Özbekistan’ın ulusal çıkarlarına uygun olarak yürüteceği ve bu çalışmaların sonuçları hakkında sürekli kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

Rus enerji şirketi Gazprom ile Özbekistan arasında dün doğal gaz alanında işbirliğine yönelik "yol haritası" imzalanmıştı. Özbek tarafının bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ülke kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.

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