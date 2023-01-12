Dolar
18.78
Euro
20.39
Altın
1,897.69
ETH/USDT
1,417.90
BTC/USDT
18,672.00
BIST 100
4,970.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesini istedi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dünyada yaşanan çeşitli çatışmaların olumsuz sonuçlarının öncelikle gelişmekte olan ülkelerde hissedildiğini kaydederek bu ülkelerin desteklenmesini istedi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 12.01.2023
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesini istedi Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine, Hindistan'ın inisiyatifiyle düzenlenen "Küresel Güney'in Sesi" çevrim içi zirvesinde konuşma yaptı.

Toplumların, ekonomik krizin yanı sıra çeşitli karşıtlık ve çatışmaların olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Mirziyoyev, "Uluslararası ilişkilerde açık diyalog ve karşılıklı güvenin giderek azaldığına tanık oluyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını, gıda ve enerji güvenliği meseleleri ve çevre sorunlarının küresel kalkınma beklentilerini olumsuz etkilediğini anlatan Mirziyoyev, böylesine karmaşık bir ortamda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda özellikle gelişmekte olan ülkelerin önünde birçok yeni engelin ortaya çıktığını dile getirdi.

Mirziyoyev, ayrıca bugün dünyada yaşanan çeşitli çatışmaların olumsuz sonuçlarının öncelikle gelişmekte olan ülkelerde hissedildiğini vurgulayarak, bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerin potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve bu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası pazarlara ulaşmada çeşitli engel ve kısıtlamalarla karşılaştığını belirterek, bu engel ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması için mevcut uluslararası ticaret sisteminin iyileştirilmesi, küresel düzeyde adil bir rekabet ortamının oluşturulması konusunda ortak yaklaşımların geliştirilmesi, ayrıca bu ülkelerin enerji ve gıda güvenliğinin sağlanması, küresel lojistik ve katma değer zincirlerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca "yeşil ekonomiye" geçiş sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknolojik uçurumun büyüdüğüne dikkati çeken Mirziyoyev, bunu önlemek için dünyanın önde gelen ülkelerinin desteğiyle yeşil teknoloji ve inovasyon bilgi bankasının oluşturulmasının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı, dip savaklar test edildi
İletişim Başkanı Altun: İsveç gecikmeksizin terör örgütü mensuplarına karşı gerekli adımları atmalı
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti
Burdur'da sağanak su baskınlarına neden oldu
İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor

Benzer haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesini istedi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesini istedi

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek

Çin ve Hindistan, Rusya'nın Arktik bölgesinden çıkardığı petrole de talip oluyor

Almanya'dan savaş ganimeti olarak getirilen saat, 76 yıldır Taşkent Saat Kulesi'ni süslüyor

Almanya'dan savaş ganimeti olarak getirilen saat, 76 yıldır Taşkent Saat Kulesi'ni süslüyor
3 SORUDA - 2022'de Türk dünyası

3 SORUDA - 2022'de Türk dünyası
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü"nü seçti

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü"nü seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet