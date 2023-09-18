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Dünya

Oxfam raporu: Çevreyi en fazla kirletenlerden daha fazla vergi alınmalı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın raporunda, İngiltere'de iklim değişikliğiyle mücadelede "adil vergilendirme" yapılması gerektiği belirtilerek çevreyi en fazla kirletenlerden "daha fazla vergi alınması" çağrısında bulunuldu.

Zuhal Demirci  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Oxfam raporu: Çevreyi en fazla kirletenlerden daha fazla vergi alınmalı

Londra

Oxfam tarafından "Gecikmiş Ödeme, İngiltere'de Çevreyi Kirletenlere İklim Adaleti İçin Ödeme Yaptırmanın Adil Yolları" başlıklı rapor yayımlandı.

İklim kriziyle mücadelede yapılacak harcamalara ilişkin bugün alınacak kararların, gelecek on yıllar boyunca yansımalarının olacağı vurgulanan raporda, İngiltere'de ve iklim krizi karşısındaki küresel eylemsizliğin sonuçlarına katlananların yoksullar olduğuna işaret edildi.

Milyarderler, daha fazla servet biriktiriyor

Raporda, İngiliz hükümetinin emisyonlardan en çok sorumlu olanları hedef alarak iklim değişikliğiyle mücadele için hızlı ve adil şekilde önemli miktarda fon toplayabileceği, aynı zamanda sorumluluğun daha az emisyona yol açan hane halklarına orantısız şekilde yüklenmesinin önüne geçilebileceği vurgulandı.

Bu bağlamda, fosil yakıt üreticilerine kalıcı aşırı kar vergisi getirilmesi, fosil yakıt üreticisi sübvansiyonlarının yeniden yönlendirilmesi, sık uçuş yapanlar ve yüksek emisyonlu lüks seyahatlerin adil şekilde vergilendirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Kamu finansmanı, iklim krizinin ön saflarında yer alan topluluklar için kritik bir can simididir ancak artan ihtiyaçları karşılamak için yardım bütçeleri giderek azalıyor. Bu arada milyarderler, daha fazla servet biriktiriyor ve fosil yakıt üreticileri rekor karlar elde ediyor. Toplamda İngiltere'nin 2022'de çevreyi kirletenlere ve toplumumuzdaki en zenginlere ödeme yaptırmayarak iklim eylemi için 23,1 milyar sterlini kaçırmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu miktar, İngiliz hükümetinin 2026'ya kadarki 5 yıl içinde önemli uluslararası iklim finansmanı için harcamayı taahhüt ettiği miktarın 2 katıdır."

Raporda, fosil yakıt şirketleri, zengin ülkeler ve bireylerin, iklim krizinden orantısız şekilde sorumlu oldukları ancak onlarca yıldır bu krizin sonuçlarının bedelini ödemedikleri ifade edildi.

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