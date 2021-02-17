Euro
8.43
Dolar
6.99
BIST 100
1,541.42
Altın
1,778.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az 18 sivil yaşamını yitirdi.

Gülbahar Sayım   | 17.02.2021
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Ankara

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesiminde yer alan Bambari kenti yetkililerinden Victor Bissekoin, AA muhabirine açıklamasında, güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında Bambari'nin bazı mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmada, en az 18 sivilin öldüğünü ve 40'ı aşkın kişinin yaralandığını ifade etti.

OAC Başbakanı Firmin Ngrebada, Twitter paylaşımında, çok sayıda ayrılıkçının yakalandığını belirterek, Bambari'nin istikrarı için mücadele eden güvenlik güçlerini tebrik etti.

Ayrılıkçılar, 22 Aralık 2020'de Bambari'yi ele geçirmiş, kentin kontrolü birkaç gün sonra güvenlik güçleri tarafından geri alınmıştı.

OAC’deki çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri Bouar şehrini isyancılardan geri aldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri Bouar şehrini isyancılardan geri aldı