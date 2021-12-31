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Dünya, Koronavirüs

Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının endişe verici seviyelere ulaştığı Güney Kore’de hükümet, kısıtlamaları 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Şeyma Uzundere   | 31.12.2021
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Ankara

Yonhap’ın haberine göre, vaka sayılarındaki artış sonrası 18 Aralık’ta uygulamaya geçirilen kısıtlamaların 2 Ocak’a kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak hükümet, kritik hasta sayısının hala yüksek seyretmesi üzerine kısıtlamaların 16 Ocak’a kadar uygulanmasına karar verdi.

Güney Kore’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve barlar 21.00, sinema salonları ve internet kafeler ise 22.00'de kapanıyor. Ayrıca kapalı mekanlarda 4’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

Ülke genelinde 2 hafta önce 8 binler civarında seyreden günlük vaka sayısı kısıtlamaların etkisi ile son günlerde 4 binlere geriledi.

Bugüne kadar 630 binin üzerinde vakanın kaydedildiği Güney Kore’de, 5 bin 563 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malezya’da günlük vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Vakaların artmaya devam ettiği Malezya’da son 24 saatte 3 bin 997 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 754 bin 513’e yükseldiği ülkede, 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 31 bin 462’ye çıktı.

Hükümet, yıl başında bütün yerel mekanlarda tedbirlerin uygulanması için sıkı denetim yapılacağını açıkladı.

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