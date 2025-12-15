Dolar
Dünya

Malezya, büyük sosyal medya platformlarını otomatik lisans kapsamına alıyor

Malezya, ABD merkezli WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi büyük ölçekli sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının 1 Ocak'tan itibaren ülkedeki lisans çerçevesi kapsamında otomatik kayıt altına alınacağını duyurdu.

Dilara Karataş  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Malezya, büyük sosyal medya platformlarını otomatik lisans kapsamına alıyor

Ankara

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kararla Malezya'da 8 milyon ve üzeri kullanıcıya sahip platformların ülkenin yasal ve düzenleyici denetimine alınmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu adımın hesap verebilirliği ve yerel yasalara uyumu güçlendireceğine işaret edildi.

Yeni düzenlemeyle özellikle çocuklar ve ailelerin zararlı içeriklerden korunması başta olmak üzere kullanıcı güvenliğine ilişkin sorumlulukların daha net hale geleceği vurgulandı.

Her bir şirketin yeni lisans başvurusu yapmasını zorunlu kılmak yerine, MCMC'nin İletişim ve Multimedya Yasası kapsamındaki "hükmen kayıt" mekanizmasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi büyük ölçekli sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının 1 Ocak'tan itibaren otomatik lisans kapsamına alınacağı bildirildi.

