Dünya

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen bazı uçuşların kötü hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle alternatif havaalanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Şam

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu Halkla İlişkiler Direktörü Alaa Salal, konuya dair açıklama yaptı.

Salal, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı uçuşların Şam Uluslararası Havalimanı'ndan alternatif havaalanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Direktör Salal, havaalanı çevresinde görüşü kısıtlayan yoğun sis oluştuğunu ve uçuşların iptal edildiğini aktardı.

