ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Ramazan 2026

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı

Suriye Ordusu’na bağlı birimler, 14 yıl sonra ilk kez Şam'daki Meçhul Asker Anıtı'nda ramazan topunu iftar vaktinde attı.

Ahmet Karaahmet  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

İdlib

Suriye Ordusuna bağlı birimler, Şam'daki Meçhul Asker Anıtında ramazan topunu iftar vaktinde ateşledi.

Suriye’deki geleneksel ramazan adetlerinden birini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Savunma Bakanlığında askerilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor.

Suriye’de ramazan topu, Beşşar Esed rejimi döneminde 2011’de başlayan iç savaş yüzünden güvenlik gerekçeleri ve silah kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 14 yıldır atılamıyordu.

