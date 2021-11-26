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Dünya

Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planına ada yönetimi karşı

Japonya'da güneybatısındaki Okinawa'daki ABD üssünün eyalet içerisinde taşınması planına bölge yönetimi karşı çıkıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.11.2021
Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planına ada yönetimi karşı Fotoğraf: Richard Atrero de Guzman/AA

Tokyo

Okinawa Valisi Tamaki Denny, düzenlediği basın toplantısında, ABD Donanmasına ait Futenma Hava Üssü'nün yerinin değiştirilmesine yönelik merkezi hükümetin planını onaylamayacaklarını bildirdi.

Üssün yerinin değiştirilmesinin bölge halkına yönelik tehditleri bertaraf etmeyeceğini anlatan Tamaki, "Tamamlanması olasılığı da görülmeyen inşaatı sürdürmek kabul edilemez ve fiilen de anlamsız" dedi.

Ada eyaleti halkının, merkezi hükümetinin "yeterli izahatı yapmaksızın zorlama" planına "içerlediğini" aktaran Tamaki, eyalet olarak demokrasi çerçevesinde ve diyalog yoluyla müzakere fırsatı aradıklarını bildirdi.

Eyalet yönetimi, merkezi hükümetin Futenma Üssü'nün yerinin değiştirilmesi planını reddettiklerine yönelik resmi beyanı sonrası, gözler Savunma Bakanı Kişi Nobuo'ya çevrildi. Bakan Kişi, gazetecilerin sorusu üzerine Okinawa'nın kararının sebeplerinin analiz edileceğini açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, yer değiştirme planının bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu belirterek "Yerel halkın anlayışını kazanmak için yeterli çaba göstereceğiz." dedi.

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesinde bulunan Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınmasını planlanıyor.

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