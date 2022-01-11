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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Nur Sultan Büyükelçiliği: Almatı'dan dönmek isteyenler Türkiye'ye uğurlandı

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan'ın Almatı şehrinden dönmek isteyen 165 kişiyi bugün Türkiye'ye uğurladıklarını söyledi.

Meiramgul Kussainova   | 11.01.2022
Nur Sultan Büyükelçiliği: Almatı'dan dönmek isteyenler Türkiye'ye uğurlandı

Kazakhstan

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Dışişleri Bakanlığı ile Türk Hava Yolları iş birliğinde bugün Almatı'dan İstanbul'a özel sefer düzenlediklerini belirtti.

Ekici, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki son olaylardan dolayı Almatı Havalimanı'nın bir süredir sivil uçuşlara kapalı olduğunu anımsatarak "Bu süreçte burada yaşayan vatandaşlarımız çeşitli kanallardan bize ulaşarak ülkemize dönme taleplerini ilettiler." dedi.

Büyükelçi Ekici, özel seferi düzenlemek için gerekli izinleri Büyükelçilik olarak Kazakistan makamlarından aldıklarını kaydederek "Ülkedeki internet kesintisinden dolayı bu süreçte yaklaşık 230 vatandaşımıza telefon ve kısa mesajla ulaşmaya çalıştık. Büyükelçiliğimiz ve Almatı Başkonsolosluğumuz tarafından ulaşılabilenlere uçuşla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Almatı'dan dönmek isteyen 165 vatandaşımızı bugün ülkemize uğurladık." diye konuştu.

Bu başarılı operasyonda görev alan çalışma arkadaşlarını tebrik eden Ekici, "En başından beri Kazakistan’da bulunan vatandaşlarımızın durumu konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla öncelikle Dışişleri Bakanlığımıza, Türk Hava Yollarına ve ayrıca bu özel sefer için gerekli izinleri temin eden Kazakistan makamlarına teşekkür ediyorum. Ülkede Almatı dışındaki şehirlerden tarifeli seferler yakın zaman önce yeniden başladı. Almatı Havalimanı'nın da bir an evvel tarifeli uçuşlara açılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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