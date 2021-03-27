Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İran'da yeni tip koronavirüse karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşının uygulandığı bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 27.03.2021
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada ithal edilen 695 bin doz aşının sağlık kurumlarına dağıtıldığını söyledi.

Nüfusu 83 milyonu bulan ülkede şu ana kadar Kovid-19'a karşı 161 bin 601 doz aşı uygulandığını belirten Cihanpur, aşı vurulanların daha çok sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığından onay alan Sputnik V, Sinopharm ile Covax aşılarının kullanıldığını ve bazı kişilerin ikinci dozu da vurulduğunu aktaran Cihanpur, kaç kişinin birinci dozu kaç kişinin de ikinci dozu vurulduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Cihanpur, daha fazla aşının temin edilmesiyle bahar aylarında aşılamanın hızının artacağını belirtti.

Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 815'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktaran Lari, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 308 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 585 bin 114'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 550 bin 8 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı, 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini aktararak "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı
'Sanki kemiklerime bıçak saplanıyor gibi ağrılarım vardı'
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Benzer haberler

İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi

Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Hem çağın vebası kanserle hem de Kovid-19'la mücadele ediyorlar

Hem çağın vebası kanserle hem de Kovid-19'la mücadele ediyorlar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı
Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor

Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor