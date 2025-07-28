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Dünya

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Loristan eyaletinde devlet daireleri 2 gün tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Buşehr'in ardından Loristan eyaletinde de kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Loristan eyaletinde devlet daireleri 2 gün tatil edildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Istanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Loristan Vali Yardımcısı Hamid Keşkuli konuya ilişkin bilgi verdi.

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Keşkuli, "Artan sıcaklıklar nedeniyle, tüm kamu kurumları, üniversiteler ve eğitim kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edilmiştir. Gerekli durumlarda çalışmalar uzaktan yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ilgili tüm kurumların bu tarihlerde soğutma sistemlerini devre dışı bırakmakla yükümlü olduğunu belirtti.

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde dün, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildiği duyurulmuştu.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor. Böylece konutlarda yaşanabilecek olası elektrik kesintilerini önlemek ve halkın enerjiye erişimini kesintisiz sağlaması amaçlanıyor.

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