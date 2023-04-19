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Ekonomi

ABD, İran'ın askeri program tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, İran'ın askeri programları için elektronik bileşen satın almasını kolaylaştıran 6 kuruluş ve 1 kişiyi ﻿yaptırım listesine ekledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
ABD, İran'ın askeri program tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), halihazırda yaptırım uygulanan Pardazan System Namad Arman'ın (PASNA) başkanı ile PASNA'nın mal ve teknoloji tedarikini sağlayan İran, Malezya, Hong Kong ve Çin merkezli tedarikçilerin hedef alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, İran'ın, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılanlar da dahil olmak üzere, askeri programları için elektronik bileşen satın almasını kolaylaştıran 6 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın İHA ve diğer silahları yaymasının Orta Doğu ve diğer bölgeleri istikrarsızlaştırmaya devam ettiği ifade edilerek OFAC'ın, geçen yıldan bu yana ülkenin İHA ve füze programlarını hedef alan yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

PASNA Genel Müdürü, Mehdi Khoshghadam'ın şirketin yaptırımları delme çabalarından sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, İran merkezli AMV AJ, Malezya merkezli PASNA International, Hong Kong merkezli Arttronix ve Çin merkezli Jotrin, Vohom ve Yinke şirketlerinin elektronik bileşenlerinin İran'a satışı ve sevkiyatından sorumlu tutulduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların, İran'ın savunma sanayisi ve İHA programı için mal ve teknoloji tedarik ettiğine işaret ederek "Hazine, İran'ın bölgesel güvensizliğe ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan askeri tedarik çabalarına karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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