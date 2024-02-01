Dolar
30.37
Euro
32.84
Altın
2,033.23
ETH/USDT
2,268.60
BTC/USDT
42,025.00
BIST 100
8,652.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa Birliği (AB) Liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelirken, Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve AB çevre politikalarını protesto ediyor
logo
Dünya

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Kopenhag

Norveç Meteoroloji Enstitüsü, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Arktik bölgesi için en yüksek alarm seviyesi "kırmızı uyarı" yayımladı.

Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin ikinci en kalabalık kenti Bergen'in kuzeyinde bir otobüsün yoldan çıktığını, kazada can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Yetkililer, fırtınadan dolayı bazı hava yolları ile feribot işletmelerinin geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğunu ve bazı bölgelerde elektriklerin kesildiğini belirtti.

Yerel medyada, kimi bölgelerde saatteki hızı 180 kilometreye ulaşan fırtınanın, ülkede son 30 yılda görülen en güçlü fırtına olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama
İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Norveç'te son 30 yılın en şiddetli fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Ayvalık’ta kuvvetli fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet