Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,214.10
BTC/USDT
85,650.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını açıkladı.

Nuri Aydın  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

İstanbul

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, mevcut Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından canlı yayındaki en büyük şova tanık olduk. Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendini tutması ve ABD'nin kalleşçe bir televizyon şovu yapmasına rağmen sakinliğini koruması takdire şayandı. Bu bizi hasta etti. Kısa ve öz." ifadeleri kullanıldı.

Norveç'teki Amerikan kuvvetleri ile Norveç limanlarına uğrayan ABD gemilerine yakıt sağlamanın derhal durdurulduğu aktarılan paylaşımda, "Amerikalılara yakıt yok! Tüm Norveçlileri ve Avrupalıları bizim örneğimizi takip etmeye teşvik ediyoruz." denildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiştir
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Benzer haberler

Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu

ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için ilave asker göndermeye hazırlanıyor

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur
İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet