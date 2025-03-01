Norveçli petrol şirketi, Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu
Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını açıkladı.
İstanbul
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, mevcut Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından canlı yayındaki en büyük şova tanık olduk. Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendini tutması ve ABD'nin kalleşçe bir televizyon şovu yapmasına rağmen sakinliğini koruması takdire şayandı. Bu bizi hasta etti. Kısa ve öz." ifadeleri kullanıldı.
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Norveç'teki Amerikan kuvvetleri ile Norveç limanlarına uğrayan ABD gemilerine yakıt sağlamanın derhal durdurulduğu aktarılan paylaşımda, "Amerikalılara yakıt yok! Tüm Norveçlileri ve Avrupalıları bizim örneğimizi takip etmeye teşvik ediyoruz." denildi.
Ne olmuştu?
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.