Dolar
38.45
Euro
43.56
Altın
3,230.86
ETH/USDT
1,839.40
BTC/USDT
96,352.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, dini özgürlükler komisyonu kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imza atarken, "Ülkemize dini geri getiriyoruz." dedi.

Hakan Çopur  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
ABD Başkanı Trump, dini özgürlükler komisyonu kuruyor Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington DC

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu dile getiren Trump, kendisinin dini yeniden Beyaz Saray'a getirdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, "Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele." diye konuştu.

Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle kurulacak dini özgürlükler komisyonu ile ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi, ancak bununla beraber özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen bir Hristiyan, bir Yahudi ve bir Müslüman din adamı, dua etti.

Trump'ın "İmam Habeş" ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, "ulusal ve küresel barışı" içeren bir dua etti.

Daha sonra hazırlanan masada başkanlık kararnamesine imza atan Trump, dini özgürlükler komisyonunun Amerika için önemli bir adım olduğunu söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polisin dur ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakkında adli kontrol kararı
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum: Bu yıl sonuna geldiğimizde 453 bin yeni yuva ve iş yerimizin tamamını teslim etmiş olacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Hamas, ABD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına verdiği desteği kınadı

Hamas, ABD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına verdiği desteği kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, California'nın benzinli araç yasağının iptaline dair tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Trump, dini özgürlükler komisyonu kuruyor

Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı
İsrailli uzmana göre, İsrail, İran'la nükleer anlaşmanın "iyi" ve ABD garantörlüğünde olmasını istiyor

İsrailli uzmana göre, İsrail, İran'la nükleer anlaşmanın "iyi" ve ABD garantörlüğünde olmasını istiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet