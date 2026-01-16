Dolar
logo
Dünya

ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, ICE baskınlarının toplulukları "terörize ettiğini" belirtti

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) baskınlarının toplulukları "terörize ettiğini" söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Ankara

Schumer'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Senato Azınlık Lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde göçmenlik uygulamaları, altyapı finansmanı dahil bazı konuları ele aldı.

Görüşmede Schumer, Trump'a, ICE operasyonları hakkında endişelerini ifade ederek son dönemde yaşanan ICE baskınlarının ülke içinde toplulukları "terörize ettiğini" belirtti.

Schumer, ICE eylemlerinin tehlikeli olduğunu, daha fazla insanı riske attığını ve ICE polislerini şehirlerden geri çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşme, Minneapolis eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un, 7 Ocak'ta ICE görevlisi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı
Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda artan rolünü değerlendirdi
Kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
