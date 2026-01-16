ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, ICE baskınlarının toplulukları "terörize ettiğini" belirtti
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) baskınlarının toplulukları "terörize ettiğini" söyledi.
Ankara
Schumer'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Senato Azınlık Lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde göçmenlik uygulamaları, altyapı finansmanı dahil bazı konuları ele aldı.
Görüşmede Schumer, Trump'a, ICE operasyonları hakkında endişelerini ifade ederek son dönemde yaşanan ICE baskınlarının ülke içinde toplulukları "terörize ettiğini" belirtti.
Schumer, ICE eylemlerinin tehlikeli olduğunu, daha fazla insanı riske attığını ve ICE polislerini şehirlerden geri çekmesi gerektiğini dile getirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görüşme, Minneapolis eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un, 7 Ocak'ta ICE görevlisi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gerçekleşti.
Olay
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.
Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.
Öldürülen kadın 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.