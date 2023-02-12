Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,532.80
BTC/USDT
21,816.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde deprem bölgesindeki barajların durumuna ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay müftülük yanında enkaz altında kalan bir çocuk 150. saat sonra kurtarıldı.
logo
Dünya

Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor

Norveç, Silahlı Kuvvetlerine bağlı iki C-130 tipi askeri nakliye uçağını, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin tahliyesi ve başka illere nakli için Türkiye'ye gönderdi.

Murat Karadağ   | 12.02.2023
Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor

Ankara

Norveç Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'ye gönderilen askeri uçakların, yaralıların tahliyesine ve depremden etkilenen bölgelere acil yardımların nakline destek olacağı belirtildi.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlere hızlı müdahalenin önemine değinilen paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un "Bu çok zor durumda, yapabileceğimiz her türlü katkıyı sunmalıyız." açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Norveç İnsani Yardım Fonu'ndan, depremden etkilenenlere destek amacıyla 14,6 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) ayrıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı
Deprem bölgesinden 255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi
Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor

Benzer haberler

Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor

Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor

Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu

Türkmenistan, depremzedeler için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Kırgızistan'dan deprem bölgesine yardım seferberliği

Kırgızistan'dan deprem bölgesine yardım seferberliği
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı

Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet