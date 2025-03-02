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Dünya

Norveç: Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir

Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers'ın ABD gemilerine yakıt ikmali yapmayacağı açıklamasına ilişkin, "Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir." dedi.

Dilara Karataş  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Norveç: Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir

Ankara

Sandvik, Haltbakk Bunkers şirketinin ABD gemilerine ikmali kestiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin kararının hükümetin politikasıyla uyumlu olmadığını belirten Sandvik, ABD ve Norveç'in savunma işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Sandvik, talep edilen desteklerin tamamen sağlandığını vurgulayarak, "Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını açıklamıştı.

Açıklamada "Amerikalılara yakıt yok! Tüm Norveçlileri ve Avrupalıları bizim örneğimizi takip etmeye teşvik ediyoruz." denilmişti.

Ne olmuştu

Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

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