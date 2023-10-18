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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai'den Filistinlilere yardım çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistan asıllı Malala Yousafzai, Filistin halkı için insani yardım sağlayan kuruluşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai'den Filistinlilere yardım çağrısı

Ankara

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistan asıllı Malala Yousafzai, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı kınadı.

İsrail'i Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye çağıran Yousafzai, "Toplu cezalandırma çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Paylaşımında yer alan videoda, "Filistinli çocuklar ve tehlike altındaki kişilere yardım eden kuruluşlara 300 bin dolar yönlendiriyorum." bilgisini veren Yousafzai, "Bu videoyu izleyen herkesten, insani yardım sağlayan kuruluşlara bağışta bulunmalarını rica ediyorum." sözleriyle de yardım çağrısında bulundu.

Yousafzai, "Gazze nüfusunun yarısından fazlası 18 yaşın altında. Bu çocuklar hayatları boyunca bombalama ve haksız işgal altında yaşamaya mecbur bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

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