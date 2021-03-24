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Dünya

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Ocak ayından bu yana Nijerya'nın Edo, Ondo, Kaduna, Taraba, Ebonyi, Plateau ve Bauchi eyaletlerinde 191 vaka tespit edildi.

Adam Abu-bashal   | 24.03.2021
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Abuja

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece ocak ayından bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

Bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ondo, Kaduna, Taraba, Ebonyi, Plateau ve Bauchi eyaletlerinde 191 vaka tespit edildi.

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybederken, 2020'de ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.


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