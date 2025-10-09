Dolar
41.73
Euro
48.37
Altın
4,013.60
ETH/USDT
4,318.00
BTC/USDT
121,065.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya, 2 yılda petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle 3,3 milyar dolardan fazla zarar etti

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, artan petrol hırsızlığı ve boru sabotajı nedeniyle 2 yılda 3,3 milyar dolardan fazla zararın oluştuğu bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Nijerya, 2 yılda petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle 3,3 milyar dolardan fazla zarar etti Fotoğraf: Adam Abu Bashal/AA

Abuja

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI) Genel Sekreteri Ogbonnaya Orji, Lagos'ta düzenlenen bir konferansta konuştu.

Orji, ülkede 2023-2024 döneminde petrol hırsızlığı ve boru hattı sabotajı nedeniyle toplam 13,5 milyon varil ham petrol kaybederek 3,3 milyar dolar zarara uğradığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaybedilen gelirlerin bir yıllık ülke sağlık bütçesini finanse edebileceğini veya milyonlarca haneye enerji erişimi sağlayabileceğini kaydeden Orji, "Bu kayıplar sadece ekonomik değil, güven kaybı, kurumsal zayıflıklar ve ulusal ilerleme için kaçırılmış fırsatlar anlamına geliyor. Bu yüzden şeffaflık ve hesap verebilirlik bir tercih değil, bir zorunluluktur." dedi.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği Kafkasya'ya katkılar sağlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Benzer haberler

Nijerya, 2 yılda petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle 3,3 milyar dolardan fazla zarar etti

Nijerya, 2 yılda petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle 3,3 milyar dolardan fazla zarar etti

Meta, Nijerya'daki 32,8 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor

Nijerya, bağımsızlığının 65. yılını kutluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet