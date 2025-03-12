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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Araklı Derneği’nin düzenlediği iftar programında konuşuyor.
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Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı

Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede salgının, yıl başından bu yana ülkenin 13 eyaletine bağlı 75 bölgesine yayıldığı belirtildi.

Ülkede son bir haftada 29 kişide Lassa ateşi vakasının görüldüğü ve bu kişilerden 5'inin öldüğü aktarılan açıklamada, böylece bu yıl tespit edilen Lassa ateşi vakası sayısının 535'e, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 100'e çıktığı kaydedildi.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

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