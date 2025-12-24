Dolar
Dünya

Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gambarou bölgesinde bulunan merkez camiye akşam namazı için toplanan cemaate yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede terör örgütü Boko Haram benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

