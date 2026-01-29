Dolar
Dünya

Nijer'in başkenti Niamey'de havalimanı yakınlarında patlamalar duyuldu

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyuldu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Nijer'in başkenti Niamey'de havalimanı yakınlarında patlamalar duyuldu

Dakar

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, duyulan silah seslerinin yanı sıra yol kenarında yanan çok sayıda araç görüldü.

Sebebi henüz bilinmeyen patlamalar nedeniyle Cezayir'den Niamey'e giden bir yolcu uçağı Burkina Faso'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Yerel kaynaklar durumun kontrol altına alındığını belirtirken, hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Patlamaların, havalimanında konuşlu hava savunma sisteminin muhtemel bir insansız hava aracı tehdidine karşı devreye girmesiyle yaşandığı tahmin ediliyor.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan havalimanı, önemli bir hava üssüne ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik askeri bir merkez konumunda yer alıyor.

Havalimanında, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı'nın terörle mücadele amacıyla kurduğu ortak askeri gücün karargahı da bulunuyor.

Dünyanın en önemli uranyum üreticilerinden Nijer'in ihraç edeceği uranyum da havalimanında depolanıyor.

