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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’de uyuşturucu bağımlılığından kurtarılan gençlerin anneleriyle buluşma programında konuşuyor. Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. -VTR
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Dünya

Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker öldü

Nijer'in Burkina Faso sınırında G5 Sahel Gücünün karargahına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 29 asker öldü, 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Fatma Esma Arslan   | 05.12.2021
Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker öldü

Dakar

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tillaberi bölgesindeki Tera mevkisinde bulunan G5 Sahel Gücünün karargahına dün kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 29 asker yaşamını yitirirken, çıkan çatışmada 79 terörist öldürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesine 2 ve 6 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında 11'i asker 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölge, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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