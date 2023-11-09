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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta yatırım firması BlackRock "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle protesto edildi

ABD'li yatırım firması BlackRock'un New York'taki genel merkezi, firmanın "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle bir grup aktivist tarafından kısa süreliğine işgal edildi.

Mücahit Oktay  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
New York'ta yatırım firması BlackRock "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle protesto edildi

New York

Filistin destekçisi göstericiler, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Manhattan'daki genel merkezindeki protestolarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden görüntü paylaştı.

Paylaşıma göre, merkezin giriş salonu Filistin destekçisi göstericiler tarafından basıldı, İsrail'e destek verdiği iddia edilen firma yöneticileri kısa süreliğine protesto edildi.

"BlackRock saklanamazsın" şeklinde slogan atan Amerikalı aktivistler, genel merkezin lobisinde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 1 ayda hayatını kaybeden 4 binden fazla Filistinli çocuğun adının yazılı olduğu pankart açtı.

Ölen çocukların isimlerinin 3 sütun halinde yazılı olduğu rulo şeklindeki pankartın, açıldığında BlackRock lobisindeki metrelerce alanı kapladığı görüldü.

Grup, ayrıca paylaşımda, Filistin halkının eşit şartlarda hayat yaşamak istediğini ve "insanları bombalayarak bu duygunun yok edilemeyeceği"ni vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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