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Dünya

New York'ta Trump şirketlerine yönelik cezai davanın resmen açıldığı belirtildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketleri ile baş muhasebe müdürüne, New York savcılığı tarafından 2 yıldır yürütülen soruşturma sonucunda jüri kararıyla cezai davanın resmen açıldığı belirtildi.

İslam Doğru   | 01.07.2021
New York'ta Trump şirketlerine yönelik cezai davanın resmen açıldığı belirtildi

New York

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump şirketleri ile baş muhasebe müdürü Allen Weisselberg’a açılan dava için tarafların bugün öğleden sonra hakim karşısına çıkmasının ve davadaki suçlamaların açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Trump’ın avukatı, ceza davasındaki ilk suçlamaların Trump’ı kapsamayacağını bildirdi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.

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