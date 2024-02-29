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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor

New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

Mücahit Oktay  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

New York Belediye binasının bahçesinde toplanan ABD'li aktivistler, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 24 saat sürecek mitingde konuşmacılar, ABD'yi İsrail'i desteklemekten vazgeçmeye çağırırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve şehir meclis üyelerine sesini duyurmaya çalıştı.

New York'ta yaşayan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar ise İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını, vergileriyle bunu desteklemek istemediklerini yüksek sesle dile getirdi.

Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce sivilin isimlerinin yazılı olduğu dev afişi belediye binasının önündeki kaldırıma seren aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi", "Vergilerimizi İsrail'e gönderme", "Soykırımı destekleme" şeklinde sloganlar attı.

Konuşmacılar "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yaptı

Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) avukatlarından Burhan Carroll, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tek isteğimiz Gazze'deki soykırıma karşı acil ve kalıcı ateşkes sağlanması. Henüz ateşkes kararını imzalamamış yerel politikacılarımızdan bunu derhal yapmalarını istiyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto etmek için pazar günü başkent Washington'da kendini ateşe vererek hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in yaptığını "çok cesurca" bulduğunu belirten Carroll, "Allah'ın izniyle, artık Filistin ve Gazze için ölmek zorunda kalmayacağımız bir zaman olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım çünkü Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır." diye konuştu.

"New York Belediye Meclisinden gelen 100 milyon doların üzerindeki vergi geliri İsrail'i desteklemek için federal hükümete aktarılıyor." diyen Stein, New York Polis Teşkilatının İsrail hükümeti ve polisiyle yaptığı ortaklığın da sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda eğitimci ve yazar olduğunu dile getiren Stein, yaklaşan ramazan ayını işaret ederek, bunun "Gazze'de aç kalan milyonlarca insanı düşünmek için iyi bir zaman" olduğunu, insanları Gazze için, gıda ve para toplamaya teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

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