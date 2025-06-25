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Dünya

Belçika'da çalışanlar greve gitti

Belçika'da çalışanlar, hükümetin emekli maaşlarını, işsizlik yardımlarını ve ücretleri etkileyen kemer sıkma politikalarını protesto etmek için bir günlük grev başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Belçika'da çalışanlar greve gitti Fotoğraf: Ata Ufuk Şeker/AA

Brüksel

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma tedbirlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım olmak üzere çeşitli kamu ve belediye hizmetleri önemli ölçüde aksadı.

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Başkent Brüksel'in toplu taşıma sistemi (STIB) çalışanlarının greve iştirak etmesi sebebiyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi Havalimanlarında çalışanların da greve katılmasıyla ülkeden gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet göstermezken, Brüksel Havalimanı'na az sayıda uçak iniş yaptı.

Grevle birlikte Brüksel'de binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi kıyafetler giyen protestocular, "Sesimizi duyun", "Savaşa milyarlar var, emekliliğimize yok" ve "Hak kaybı istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde trafik aksadı. Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı, maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor. Bu çerçevede, Belçika'da 13 Ocak, 13 Şubat, 31 Mart ve 29 Nisan'da da grev yapılmış ve hayat durma noktasına gelmişti.

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