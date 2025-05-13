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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'nın VRT televizyonu, İsrail'in yarışacağı Eurovision haftası boyunca Filistin'e dikkati çekecek

Belçika'nın VRT televizyonu, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek 69. Eurovision Şarkı Yarışması boyunca İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla Filistin halkına yönelik zulüm ve saldırılara dikkati çeken kampanya filmini ekranlara getirecek.

Melike Pala  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Belçika'nın VRT televizyonu, İsrail'in yarışacağı Eurovision haftası boyunca Filistin'e dikkati çekecek

Ankara

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonu, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Belçika Direktörlüğünün "Filistin için Ses Ver" isimli kampanya filminin, Eurovision haftası boyunca birkaç kez yayınlanacağını duyurdu.

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Filistin halkına yönelik zulüm ve saldırılara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya filmi, TSİ 22.00'de başlayacak yarışmanın ilk yarı finali öncesi 3 kez gösterilecek ve 17 Mayıs'taki final günü dahil her gün ekranlara gelecek.

13.05.2025

Oxfam'ın Belçika Direktörlüğü ve VRT kanalı çalışanlarının sendikası olan ACOD'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Filistin halkına yönelik zulüm ve İsrail'in Basel'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na tartışmalı katılımı duyguları harekete geçiriyor. ACOD-VRT ve Oxfam Belçika, İsrail'in bayrağını dünya sahnesinde utanmadan dalgalandırmasına izin verildiği bir dönemde Filistin halkının sesini duyurmak için güçlerini birleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Sendika temsilcisi Wies Descheemaeker, "Sessizlik bir seçenek değildir ve sendika olarak sesimizi duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oxfam Belçika Direktörü Eva Smets ise "Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler, İsrail'in devam eden işgali ve askeri şiddeti göz önüne alındığında, bu kampanya her zamankinden daha önemlidir. İsrail'in sanki hiçbir sorun yokmuş gibi Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oxfam'ın kalıcı ateşkes, Filistinli sivillere insani yardım ve İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep eden "Filistin için Ses Ver" kampanyasında şimdiye kadar 67 bini aşkın imza toplandı.

Belçikalı 100'ü aşkın sanatçı ve tanınmış kişinin yer aldığı kampanya filminde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterilerek Belçika hükümeti harekete geçmeye çağrılıyor.

VRT televizyonu geçen yıl da İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla final yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaşmıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılması tepki çekiyor

İsviçre'nin Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımını hedef alan Filistin yanlısı protestolara sahne oluyor.

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