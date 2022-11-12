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Dünya

New York'ta düzensiz göçmenler için yeni açılan yardım merkezi kapatılacak

New York'taki Randalls Adası'nda yaklaşık 3 hafta önce düzensiz göçmenler için açılan merkezin kapatılacağı, içindekilerin Manhattan'daki bir otele taşınacağı açıklandı.

Mücahit Oktay   | 12.11.2022
New York'ta düzensiz göçmenler için yeni açılan yardım merkezi kapatılacak

New York

New York Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sınır eyaletlerinden otobüsle gelen insan akışının yavaşlaması nedeniyle, Randalls Adası'ndaki geçici insani yardım merkezinin önümüzdeki hafta kapatılacağı, içindeki göçmenlerin Manhattan'daki 600 yatak odalı Watson Otel'e taşınacağı bildirildi.

Açıklamada Belediye Başkanı Eric Adams'ın, "New York'a gelen sığınmacıların şefkat ve özenle karşılanmaya devam edildiği, iltica talebinde bulunanlara kalacak bir yer, desteğe erişim ve nihai varış yerlerine ulaşmalarının sağlanacağı" yönündeki ifadelerine de yer verildi.

19 Ekim'de faaliyete geçen tesisin bugüne kadar kaç göçmene hizmet ettiğine değinilmezken, New York'ta sığınma talebinde bulunan 17 bin 500 göçmene bakım sağlandığı belirtildi.

ABD medyası, henüz haftalar önce açılan ve yaklaşık 650 bin dolar harcanan çadır tesiste şu ana kadar çok az göçmenin ağırlanmış olmasını ve bu kadar kısa bir sürede kapatılma kararı alınmasını eleştirdi.

İlk önce Bronx'a açılması konuşulan ve eleştiriler sonrası Randalls Adası'na açılan merkez için bu kez de bina yerine çadırdan yapılmış olması ve göçmenleri ağırlamak için "ısınma ve mahremiyet bakımından şartların uygunluğu" tartışma konusu olmuştu.

Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştu

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, ara seçimlerin öncesinde sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

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