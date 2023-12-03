Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,159.10
BTC/USDT
39,398.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York ve başkent Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi.

Mücahit Oktay  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
New York ve başkent Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

New York'taki Central Park civarında toplanarak Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Gazze'de acilen "kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan aktivistler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı doldurarak dikkati çekmeye çalıştı.

Meydanda saatlerce tur atan yüzlerce protestocu ekibin sosyal medyadan paylaştığı duyuru metninde, "İsrail'in bombalamaları yeniden başladı. Protesto etmeyi hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de kayıtsız kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Saatler süren eylem boyunca ABD'nin İsrail'i destekleyen politikasına tepki gösterildi, "Şimdi ateşkes", "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Başkent Washington'da "ölüm" temalı gösteri

Başkent Washington'da Filistin destekçileri, "ölüm" temalı gösteri düzenledi.


Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen protestocular, Filistin lehine slogan attı.

"Ölüm" temalı gösteride aktivist grup, Filistinlilerle dayanışmalarını ifade etmek için İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne bıraktı.

Protesto sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini saldırılardan sorumlu tutan sloganlar atıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

New York ve başkent Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

New York ve başkent Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

ABD, Gazze'de "insani ara"nın yeniden başlaması için çalışıldığını bildirdi

Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara sert çıktı

ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik askeri harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi

ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik askeri harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi
İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet