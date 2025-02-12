New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Gazze'ye çadır girişini engellediğini doğruladı
İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin ağır yıkım nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların bölgeye girişine izin vereceği yönündeki sözünü tutmadığını doğruladı.
Ankara
New York Times gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'in Gazze'ye binlerce çadır girişine izin vermesi maddesinin de yer aldığı belirtildi.
Ancak Hamas'ın açıklamalarına göre, İsrail'in Gazze'ye çadır girişine engel olduğu ifade edildi.
Gazeteye konuşan adı açıklanmayan İsrailli 3 yetkili ve 2 arabulucu, Tel Aviv yönetiminin çadırların Gazze'ye ulaştırılması yönündeki şartı yerine getirmediğini doğruladı.
Yetkililer, İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girişine izin vermesi durumunda Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın nispeten "kolay bir şekilde çözülebileceğini" ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin uzatılması için yürütülen müzakereleri baltaladığını söyledi.
Öte yandan gazeteye yazılı açıklama yapan İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye binlerce çadır girdiğini iddia etti.
Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadırın girişine izin vermesi öngörülüyordu.
Filistinli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail'in söz konusu çadır ve konteyner evlerin Gazze'ye girişini geciktirdiğini belirtmişti.
Çadır ve konteyner evler, İsrail'in 15 aylık saldırıları sonucu ağır yıkımın oluştuğu Gazze'deki Filistinlilerin en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor.
İsrail'in çadır ve konteyner evlerin girişini engelleyerek, Filistinlilerin Gazze'de tutunmasını zorlaştırmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.