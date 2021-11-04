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Dünya, Koronavirüs

New York’ta hayatını kaybeden aşısız ulaşım çalışanlarının aileleri tazminat alamayacak

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan ulaşım çalışanlarının salgın nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerinin tazminat alamayacağı bildirildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 04.11.2021
New York’ta hayatını kaybeden aşısız ulaşım çalışanlarının aileleri tazminat alamayacak Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA), Kovid-19 nedeniyle hayatın kaybeden metro, otobüs ve tren çalışanlarının, aşısız olmaları durumunda ailelerine 500 bin dolarlık tazminatın ödenmeyeceğini açıkladı.

New York'ta salgının ve virüse bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ulaşım çalışanlarına 500 bin dolarlık tazminat ödenmesine karar veren MTA, aşıların yaygın hale geldiği 1 Haziran 2021'den sonra aşı olmamış kişilerin ölmeleri halinde ailelerine tazminat ödemelerini durdurdu.

MTA çalışanları arasında salgının başından beri 173 kişinin, bu yılın haziran ayından beri ise 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bu kişilerin aşılı olduklarına dair MTA'in elinde kanıt bulunmadığı açıklandı.

Öte yandan Massachusetts eyaletinde New Bedford belediye meclisinin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanlarının ailelerine kaza tazminatı ödenmesi teklifi, aşısızları da kapsadığı gerekçesiyle belediye başkanı tarafından reddedildi.

Sigorta uzmanları, iş yerlerinin sunduğu kaza sigortası ve benzer sigortalarda tazminat ödenebilmesi için çalışanların kaza sırasında iş yerinin güvenlik protokollerine uymaları gerektiğini vurguluyor.

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