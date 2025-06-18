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Dünya

New York kent denetçisi Lander, ICE tarafından gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı

New York kent denetçisi ve Belediye Başkan adayı Brad Lander, göçmenlik mahkemesi önünde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasından saatler sonra serbest bırakıldı.

Şilan Turp  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
New York kent denetçisi Lander, ICE tarafından gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı

Ankara

NBC News'un haberine göre, göçmenlik mahkemesini ziyareti sırasında ICE tarafından gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Lander, binanın dışında New York Valisi Kathy Hochul ile basına açıklamalarda bulundu.

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"Kolluk görevlilerine saldırmak ve federal bir memurun görevini engellemek" suçlamalarıyla gözaltına alınan Lander, hakkındaki bu iddiaları reddettiğini belirtti.

Lander, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın hukukun üstünlüğünü yok etmesine, insanları adil yargılanma hakkından mahrum bırakmasına ve ülkemizi uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke haline getirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan göçmenler hakkındaki endişelerini de dile getiren Lander, "anayasal demokrasinin yıkımına sessiz kalmayacaklarını" vurguladı.

Vali Hochul da Lander'a yönelik suçlamaların düşürüldüğünü ve "oradan özgür bir insan olarak çıktığını" ifade etti.

Öte yandan, serbest bırakılmadan önce eşi tarafından Lander'ın X hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınma anlarına yer verildi.

Videoda, etrafı polis yelekli ve maskeli kişilerce çevrilen Lander'ın yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kelepçelenerek götürüldüğü ve "ABD vatandaşlarını tutuklama yetkiniz yok." dediği görüldü.

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