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Dünya

New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı

ABD'nin New Jersey eyaletinin Passaic bölgesindeki kimya tesisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın nedeniyle oluşan yoğun duman New Jersey'in kuzeyi ve New York kenti semalarını kapladı.

Dildar Baykan Atalay   | 15.01.2022
New Jersey'de kimya tesisindeki yangın nedeniyle yoğun duman tüm bölgeyi kapladı

Washington DC

Passaic'teki "Majestik Industries and the Qualco" isimli kimya tesisinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tesisteki birçok binayı sardı.

Yangın nedeniyle birçok binada çökme tehlikesi meydana gelirken itfaiyecilerin söndürme suları da aşırı soğuk nedeniyle dondu.

Çevredekilere pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora, basına yaptığı açıklamada, "Birçok kötü yangın gördüm ama bu, en kötüsü." yorumunda bulundu.

Öte yandan yetkililer, duman nedeniyle yakınlarda yaşayan kişilere kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yaptı.

Olayda can kaybı yaşanmazken enkaz altında kalan bir itfaiyeci kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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