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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'dan "Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesini önlemeyecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesi ve silahlanmasını engellemeyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini" ve Lübnan'da tek taraflı ateşkese de karşı olduklarını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Netanyahu'dan "Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesini önlemeyecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz" açıklaması

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun Lübnan'daki güvenlik durumunun değişmediği sürece tek taraflı bir ateşkese karşı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun, "İsrail'in kuzeyinde yerinden olanların evlerine dönmesini sağlamayacak, Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesi ve silahlanmasını engellemeyecek hiçbir anlaşmayı Tel Aviv yönetiminin kabul etmeyeceği" mesajını verdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu'nun Macron'a Paris'te düzenlemeyi planladığı Lübnan konusundaki konferansa Güney Afrika ve Cezayir'i de davet etmesine "şaşırdığını" ilettiği vurgulandı.

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