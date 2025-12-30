Dolar
42.95
Euro
50.67
Altın
4,346.82
ETH/USDT
2,939.90
BTC/USDT
87,259.00
BIST 100
11,150.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmak" istediklerini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmanın çıkarlarına olduğunu" öne sürerek, "Dürzi dostlarımızın da güvenliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Bekir Aydoğan, Emirhan Demir, Ahmet Furkan Mercan  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmak" istediklerini iddia etti

Ankara

Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Beyaz Saray'da şu ana kadar görev alan Başkanlar arasında "Trump kadar iyi bir dostu olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump ile kimi zaman farklı fikirlere sahip olduklarını ancak bu görüşmenin "çok verimli" geçtiğini belirtti.

"İsrail Ödülü"nü daha önce vatandaş olmayan birine hiç vermediklerini aktaran Netanyahu, bu yıl geleneği bozarak ödülü katkıları dolayısıyla Trump'a vereceklerini ifade etti.

"Suriye ile barışçıl sınıra sahip olma" iddiası

"Bizim çıkarımız, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmak." iddiasında bulunan Netanyahu, bu sınırın "hemen yanındaki" (Suriye tarafındaki) sınır bölgesinin güvenli olduğundan emin olmak istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"(Bölgedeki) Dürzi dostlarımızın da güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu arada, sadece Dürzilerin değil, diğer azınlıkların, özellikle de Hristiyanların Suriye'de ve Orta Doğu'nun tamamında ve Nijerya'da korunması gerektiğini düşünüyorum."

Netanyahu, ABD'nin bu yöndeki çabalarını tamamen desteklediklerini dile getirerek, Hristiyan toplulukların özellikle Orta Doğu'da, Afrika'nın bazı bölgelerinde de kuşatma altında olduğunu savundu.

Filistin yönetimini gelecekte Gazze'nin yönetiminde görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Başkan Trump'ın, sürece dahil olabilmeleri için Filistin yönetiminde görmek istediği reformun şartlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bence (Trump) göstermelik değil gerçek reform görmek istediğini çok açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 18 şüpheli tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü
Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu

Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmak" istediklerini iddia etti

Trump'tan Türkiye'nin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda değerlendirme

Suriye'nin başkenti Şam’da yeni banknotların tanıtımı yapıldı

Suriye'nin başkenti Şam’da yeni banknotların tanıtımı yapıldı
Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıyan teknelerle ilişkili olduğu öne sürülen tesisin vurulduğunu belirtti

Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıyan teknelerle ilişkili olduğu öne sürülen tesisin vurulduğunu belirtti
Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet