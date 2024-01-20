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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, "savaş sonrası" Gazze'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin" Tel Aviv'in kontrolünde olması gerektiğini yinelediği ve bunun Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerle çatıştığını ifade ettiği belirtildi.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Netanyahu, "savaş sonrası" Gazze'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini yineledi

Kudüs

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli CNN televizyonunun, Netanyahu'nun 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, "Filistin devletinin kurulma olasılığını dışlama" anlamına gelmediğini ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiği yönündeki haberi yalanlandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun, 19 Ocak'ta Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yıllardan beri izlediği ve önceki günkü basın toplantısında da dillendirdiği pozisyonunu yinelediği" aktarıldı.

Netanyahu'nun pozisyonunun, "Hamas'ın yok edilmesinin ardından, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmaması adına buradaki güvenlik kontrolünün tamamıyla ele geçirilmesi" üzerine kurulu olduğu, bunun da Filistin egemenliği kurulması yönündeki taleplerle çatıştığı ifade edildi.

Netanyahu, 18 Ocak'taki basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini ifade etmiş, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Biden ise 19 Ocak'taki telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "İsrail ile Filistin arasındaki kalıcı siyasi çözümün ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini" söylemişti.

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