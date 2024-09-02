Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,500.16
ETH/USDT
2,520.00
BTC/USDT
58,418.00
BIST 100
10,110.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterisi ikinci gününde devam ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettikleri Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndan 42 yıl da geçse çekilmeyeceklerini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Netanyahu: Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, kabine toplantısında, İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'na değindi.

"Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." diyen Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nun İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu bu nedenle de orada kalıcı olmaları gerektiğini iddia etti.

Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına varılması için hükümetin üzerinde baskı kurmak amacıyla organize edilen genel greve tepki gösteren Netanyahu, "utanç verici" olarak nitelendirdiği bu grevin Hamas'a yaradığını öne sürdü.

Netanyahu'nun "42 gün" ifadesiyle, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde gündeme gelen "ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasına" işaret ettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas ise 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valiliği: ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran TGB üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı
Özbekistan'dan gelen insan kaynakları direktörleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ni ziyaret etti
TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen, Başkan Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Benzer haberler

İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacak

İngiltere, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacak

Netanyahu: Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum
WP: Biden, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor

WP: Biden, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor
Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti

Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet