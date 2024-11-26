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Dünya

Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi.

Burak Dağ  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi

Ankara

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