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Dünya

Netanyahu İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran'a karşı kendisini korumaya devam edeceğini ve Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Mustafa Deveci   | 12.04.2021
Netanyahu İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi

Kudüs

Netanyahu, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki görüşmenin ardından Netanyahu ve Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olma hedefinden asla vazgeçmediğini savunan Netanyahu, "İsrail'in Başbakanı olarak benim politikam açık. İran'ın İsrail'i ortadan kaldırma soykırım hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail, İran'ın saldırganlığına ve terörizme karşı kendisini savunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne dün gerçekleşen ve Tahran yönetiminin İsrail'i suçladığı saldırıya ise değinmedi.

Konuk Bakan Austin ise ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "İsrail'in bölgedeki güvenliğini ve niteliksel askeri üstünlüğünü" desteklediğini belirtti.

Netanyahu ile yaptıkları görüşmede bölgesel tehditler ve diğer güvenlik sorunları karşısında iki ülke arasında uzun süredir devam eden savunma ilişkilerini ele aldıklarını dile getiren Austin, İsrail ile Arap ve Müslüman ülkeler arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.



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