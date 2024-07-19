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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin esir takası anlaşması konusunda ısrarcı davranmasından dolayı görüşme yaptıkları güvenlik toplantısını erken bitirdiği öne sürüldü.

Mehmet Alaca  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi

Ankara

İsrail'deki "Walla" sitesine göre, dün gece Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasının gündemde olduğu bir güvenlik toplantısı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Halevi, Netanyahu'yu "mümkün olan en kısa sürede bir esir takası anlaşmasını kabul etmeye" çağırdı.

Ancak yerel saatle 23:30'da başlayan ve uzun sürmesi beklenen toplantı 30 dakika içerisinde Netanyahu tarafından "yorgun olduğu" gerekçesiyle bitirildi.

Netanyahu yeni taleplerle ateşkesi geciktiriyor

Muhalif siyasetçiler ve bazı hükümet üyeleri, Netanyahu'nun siyasi nedenlerle Hamas ile olası bir ateşkesi geciktirdiğine inanıyor.

İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri sürerken, Netanyahu'nun Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönmesini engelleyecek bir mekanizma oluşturulması yönünde yeni taleplerde bulunması nedeniyle de görüşmeleri yavaşlattığı tartışılmıştı.

Ayrıca, Başbakan'ın "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ile Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalinin devam edeceği konusundaki açıklamaları da ateşkes müzakerelerinde endişeye yol açıyor.

Netanyahu, dün Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası mutabakatını geciktirmediğini aksine ilerlettiğini iddia etmişti.

Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ile Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali devam ettirecekleri mesajını yinelemişti.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda.

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