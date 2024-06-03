Dolar
32.20
Euro
35.03
Altın
2,341.31
ETH/USDT
3,789.00
BTC/USDT
69,248.00
BIST 100
10,556.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.

Mehmet Alaca  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız

Ankara

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız." dedi.

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.

Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız." dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.

Biden, ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında etik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık
Yapay zeka iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir

Benzer haberler

Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız

Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız

ABD'li Senatörden, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine "üzücü bir gün" yorumu

On binlerce İsrailli esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı

ABD'de Kongre liderlerinden Netanyahu'ya Kongre'de konuşma daveti

ABD'de Kongre liderlerinden Netanyahu'ya Kongre'de konuşma daveti
Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması için savaşın sona ermesini istedi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması için savaşın sona ermesini istedi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Yakında Kongre'deki ortak oturumda Netanyahu'yu ağırlayacağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Yakında Kongre'deki ortak oturumda Netanyahu'yu ağırlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet