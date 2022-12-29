Dolar
18.71
Euro
19.99
Altın
1,816.76
ETH/USDT
1,202.00
BTC/USDT
16,641.00
BIST 100
5,476.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının düzenlediği Kültür Sanat Yarışmaları'nın gala programı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclisten güvenoyu aldı

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.

Mücahit Aydemir   | 29.12.2022
Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclisten güvenoyu aldı

Kudüs

İsrail Meclisinde, Likud Partisi lideri Netanyahu öncülüğündeki İsrail'in 37’nci hükümeti için güven oylaması oturumu yapıldı.

Oturumdaki oylamada, Netanyahu'nun 120 sandalyelik Meclise sunduğu koalisyon hükümeti milletvekillerinin 63'ünün kabul oyunu alarak güvenoyuna sahip oldu. Oturumda 54 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Böylelikle İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Meclisteki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana da Meclis Başkanlığına seçildi. Odaha, ülkenin ilk eşcinsel Meclis Başkanı oldu.

Tamamen sağ partilerden oluşan Netanyahu'nun kabinesi, 5'i kadın 30 bakandan oluşuyor.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Sandık sonuçlarına göre Netanyahu başkanlığındaki Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm Partisi, Yahudi Gücü ve Noam'ın oluşturduğu Dini Siyonizm Listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 sandalye elde etmişti.

Netanyahu öncülüğündeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de 1639 şişe sahte içki ele geçirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selin yaşandığı Kumluca'daki çalışmaları inceledi
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclisten güvenoyu aldı

Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclisten güvenoyu aldı

Netanyahu güvenoyu oturumuna katılmayan muhaliflerini Arjantin'e yenilen Fransa'ya benzetti

İsrail'de Netanyahu liderliğindeki "en sağcı" kabinenin dağılımı belli oldu

İsrail 2022'de "Kudüs'ü Yahudileştirme" planını hızlandırdı

İsrail 2022'de "Kudüs'ü Yahudileştirme" planını hızlandırdı
Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor

Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor
Netanyahu'nun koalisyonu aşırı sağa verdiği yetkilerin gölgesinde güvenoyu için Meclise sunuluyor

Netanyahu'nun koalisyonu aşırı sağa verdiği yetkilerin gölgesinde güvenoyu için Meclise sunuluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet